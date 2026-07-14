ФСБ предотвратила атаку Киевских дронов на предприятие ВПК

ФСБ сообщает о предотвращении удара по подмосковному оборонному предприятию. Служба безопасности Украины планировала использовать 35 FPV-дронов с иностранной взрывчаткой, замаскированных под партию испанской керамической плитки.
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