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Царьград

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ФСБ предотвратила атаку Киевских дронов на предприятие ВПК

ФСБ предотвратила атаку Киевских дронов на предприятие ВПК

ФСБ сообщает о предотвращении удара по подмосковному оборонному предприятию. Служба безопасности Украины планировала использовать 35 FPV-дронов с иностранной взрывчаткой, замаскированных под партию испанской керамической плитки.

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