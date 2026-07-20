Водители, стоящие в очередях за бензином, получают штрафы за нарушение правил остановки

Штраф за очередь В Саратовской области возник конфликт вокруг административных штрафов для водителей, которые были вынуждены нарушать правила остановки и стоянки из-за очередей на автозаправочных станциях.
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