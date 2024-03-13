Путин подтвердил готовность РФ к переговорам по Украине, основанным на реальности

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность РФ к переговорам по конфликту на Украине, уточнив, что они не являются просто паузой для перевооружения Киева, а представляют собой серьезный разговор, обеспеченный гарантиями безопасности Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии