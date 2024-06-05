Два за два: «Эдмонтон» готов к битве с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли

Финальная серия «Флориды» и «Эдмонтона» еще не началась, но уже установила необычное достижение. Санрайз и Эдмонтон, где базируются команды, разделяет 4089 км — рекордное расстояние между городами-финалистами Кубка Стэнли.
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