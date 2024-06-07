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Русская весна

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За ночь средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 воздушных целей — Минобороны

За ночь средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 воздушных целей — Минобороны

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 28 украинских беспилотников над Крымом, Азовским морем, Краснодарским краем, Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны России.

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