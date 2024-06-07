За ночь средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 воздушных целей — Минобороны

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 28 украинских беспилотников над Крымом, Азовским морем, Краснодарским краем, Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии