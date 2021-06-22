ЮлияДети и семья"В старости лучше остаться одному": одно из самых мудрых изречений Омара Хаяма для тех, кому за 50 Мудрая фраза, которой нас учат еще с самого детства гласит: "не имей сто рублей, а имей сто друзей".Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladДля фемизданутой САМКИ паразитирующей на мужской Цивилизации все являются конкурентами за место возле кормушки. Даже Омар Хайям. Фемизданутое "образование без образованности" не позволяет существовать "разумным существам".Юрий ПережогинЧем выше уровень духовного сознания, тем меньше круг общения.Наталья ПетроваЧем старше и мудрее, тем меньше круг общения. Полостью согласна. Основная масса любит обсуждать всех родных, друзей лишь бы языком почесать, но главное за спиной, а глаза улыбаются. Парадокс. Главное о себе высокого мнения.Зинаида АнтонцеваВ зрелом возрасте избавляются от лжедрузей.Комментировать
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