kino-teatr.ru
ГлавнаяНовостиКиноСериалыТеатрГлавная темаИнтервьюКонкурсы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

kino-teatr.ru

21 833 подписчика

«Я помолилась Богу, и он меня отпустил»: Александра Урсуляк о разводе с Александром Голубевым

«Я помолилась Богу, и он меня отпустил»: Александра Урсуляк о разводе с Александром Голубевым

Александра Урсуляк вышла замуж за актёра Александра Голубева очень рано — в 21 год. Отец актрисы, режиссёр Сергей Урсуляк с высоты своего опыта точно определил перспективы и поздравил молодожёнов с «первым браком».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх