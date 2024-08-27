«Я помолилась Богу, и он меня отпустил»: Александра Урсуляк о разводе с Александром Голубевым

Александра Урсуляк вышла замуж за актёра Александра Голубева очень рано — в 21 год. Отец актрисы, режиссёр Сергей Урсуляк с высоты своего опыта точно определил перспективы и поздравил молодожёнов с «первым браком».
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