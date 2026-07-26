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Царьград

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Кондратьев наградил лучших полицейских Кубани на заседании МВД

Кондратьев наградил лучших полицейских Кубани на заседании МВД

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев наградил медалями лучших полицейских региона на заседании МВД. Он отметил их вклад в общественную безопасность, что способствует экономическому росту и росту доверия со стороны туристов и инвесторов.

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