Кондратьев наградил лучших полицейских Кубани на заседании МВД

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев наградил медалями лучших полицейских региона на заседании МВД. Он отметил их вклад в общественную безопасность, что способствует экономическому росту и росту доверия со стороны туристов и инвесторов.
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