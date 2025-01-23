Обнародована причина смерти пресс-секретаря Shaman

Завершившаяся судебно-медицинская экспертиза выявила истинную причину смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (творческий псевдоним Shaman), главы пресс-службы "Европейской медиагруппы" Антона Коробкова-Землянского, сообщил журналистам информированный источник .
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