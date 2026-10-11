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Кухня и дом

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Линолеум против ламината в 2026 году: почему старые правила выбора больше не работают

Линолеум против ламината в 2026 году: почему старые правила выбора больше не работают

Когда-то вопрос напольного покрытия решался за пару минут: хочешь «по-нормальному» — стели ламинат, нужно «подешевле и попроще» — бери линолеум.

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