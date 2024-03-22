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Шли спасать Донецк, получили Белгород: План начала новой спецоперации

Шли спасать Донецк, получили Белгород: План начала новой спецоперации

Царьград Коллаж Царьграда Белгород сегодня один в один Донецк: те же сообщения на подъездах, что следует держать двери открытыми, взрывы, воронки на детских площадках, выбитые окна, бомбоубежища, набитые людьми.

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
Катя, из уважения к твоему возрасту, отдельно тебе пишу! Один умный мужчина на просторах интернета в наших обсуждениях, когда у него исчерпалось терпение слушать твои бредни, очень вежливо обратился к тебе со словом &quot;свободна&quot;! Вот это волшебное слово снова и снова повторяю опять для тебя &quot;СВОБОДНА&quot;. Вспоминай чаще этого умного, грамотного военного. Развивай память! 😂
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3 час.
Евгений Сорокин
Катерина. После окончания курсов культурного общения это звучит так: &quot; Меня утомило общение с вами. Подите прочь&quot;.  😀                                                                                Оригинал нужен?
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2 час.
T
Teodor
Спасали Донецк, получили Белгород, спасём Белгород получим Херсон, спасём Херсон получим ... И так будет до тех пор, пока &quot;зверя&quot; не задушат в логове. В Истории это уже проходили. И я говорю о звере, а не о братьях, которых там не вижу
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56 мин.

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