Царьград Коллаж Царьграда Белгород сегодня один в один Донецк: те же сообщения на подъездах, что следует держать двери открытыми, взрывы, воронки на детских площадках, выбитые окна, бомбоубежища, набитые людьми.
Шли спасать Донецк, получили Белгород: План начала новой спецоперации
Комментарии
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Galina Bobryasheva
Катя, из уважения к твоему возрасту, отдельно тебе пишу! Один умный мужчина на просторах интернета в наших обсуждениях, когда у него исчерпалось терпение слушать твои бредни, очень вежливо обратился к тебе со словом "свободна"! Вот это волшебное слово снова и снова повторяю опять для тебя "СВОБОДНА". Вспоминай чаще этого умного, грамотного военного. Развивай память! 😂
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3 час.
Евгений Сорокин
Катерина. После окончания курсов культурного общения это звучит так: " Меня утомило общение с вами. Подите прочь". 😀 Оригинал нужен?
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2 час.
T
Teodor
Спасали Донецк, получили Белгород, спасём Белгород получим Херсон, спасём Херсон получим ... И так будет до тех пор, пока "зверя" не задушат в логове. В Истории это уже проходили. И я говорю о звере, а не о братьях, которых там не вижу
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56 мин.
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