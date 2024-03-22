Шли спасать Донецк, получили Белгород: План начала новой спецоперации

Galina Bobryasheva Катя, из уважения к твоему возрасту, отдельно тебе пишу! Один умный мужчина на просторах интернета в наших обсуждениях, когда у него исчерпалось терпение слушать твои бредни, очень вежливо обратился к тебе со словом "свободна"! Вот это волшебное слово снова и снова повторяю опять для тебя "СВОБОДНА". Вспоминай чаще этого умного, грамотного военного. Развивай память! 😂

Евгений Сорокин Катерина. После окончания курсов культурного общения это звучит так: " Меня утомило общение с вами. Подите прочь". 😀 Оригинал нужен?