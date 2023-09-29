Суд в Свердловской области взыскал с дорожников 750 тысяч компенсации пострадавшей в ДТП

Одной из причин аварии на трассе стало неудовлетворительное состояние дорожного покрытияВ Свердловской области суд взыскал с АО "Свердловскавтодор" компенсацию морального вреда в пользу 25-летней женщины, пострадавшей в ДТП.
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