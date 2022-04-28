Южная Корея решила поделиться частью своего газа с Европой

Часть сжиженного природного газа, предназначенного собственной стране, решило перенаправить в страны Европы на фоне дефицита этого энергоносителя там из-за ситуации на Украине, правительство Республики Корея, сообщает 28 апреля телеканал KBS.
Часть сжиженного природного газа, предназначенного собственной стране, решило перенаправить в страны Европы на фоне дефицита этого энергоносителя там из-за ситуации на Украине, правительство Республики Корея, сообщает 28 апреля телеканал KBS.
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