smi.today

1 996 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карла карлова
    Что можно ожидать от меркантильных,расчетливых приспособленцев- жидов?Очень предсказуемо.Люди Запада. Джан...
  • Светлана Касьянова
    Жить в России и быть в данный момент нейтральным, это более чем странно…Люди Запада. Джан...
  • Василий Иванович
    загнобить его бизнес в РоссииСоветский памятни...

Южная Корея решила поделиться частью своего газа с Европой

Южная Корея решила поделиться частью своего газа с Европой

Часть сжиженного природного газа, предназначенного собственной стране, решило перенаправить в страны Европы на фоне дефицита этого энергоносителя там из-за ситуации на Украине, правительство Республики Корея, сообщает 28 апреля телеканал KBS.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх