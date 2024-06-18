Путин прибыл в Якутию с рабочим визитом

Сегодня, во вторник, 18 июня, президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В планах поездки главы государства — посещение креативного кластера «Квартал Труда» в Якутске, в частности экспозиции по достижениям и перспективам в IT-отрасли, а также промышленной продукции, используемой в зоне спецоперации.