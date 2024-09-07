В эфире у тележурналиста Владимира Соловьёва режиссёр Карен Шахназаров указал на странную ситуацию, складывающуюся сегодня в стране с подачи некоторых элит.
"Нет, не обойдется". В эфире у Соловьева Шахназаров сказал то, о чем все думают
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лл
лина любимцева
Полностью согласна с мнением уважаемого Карена Шахназарова.
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23 мин.
Роман
Нужно на уровне государства вводить запрет на проведение всяких развлекательных шоу,концертов и т.п.Создовать фронтовые агитбригады из артистов,певцов и в зону СВО,приграничье!!!Хватит уже им набивать карманы из госбюджета и корпоратиных вечеринок!!!Уж больно филя,лолита и прочие "короли,императоры" и прочие мнящие себя элитой легко отделались за свое говенное поведение!!!Воистину пир во время чумы!!!И нужно срочно радикально решать миграционный вопрос!!!А то неграмотные,наглые аульщики и кишлачники со своими выводками уничтожат Россию!!!Идет война не на жизнь,а на смерть,вопрос стоит о существовании страны и россиян!!!Очнитесь уже!!!
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20 мин.
Дмитрий Алиев
Всё зашибись, и слова, якобы, правильные говорит "рЭжиссёр". Один только вопрос - сколько фильмов снято на "Мосфильме" или лично Шахназаровым (любой тематики) за время СВО? Ответ повергнет в ступор - НИ ОДНОГО. Всю пустопорожнюю болтовню этого "мэтра от культуры" можно даже не слушать и не читать.
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1 мин.
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