"Нет, не обойдется". В эфире у Соловьева Шахназаров сказал то, о чем все думают

Роман

Нужно на уровне государства вводить запрет на проведение всяких развлекательных шоу,концертов и т.п.Создовать фронтовые агитбригады из артистов,певцов и в зону СВО,приграничье!!!Хватит уже им набивать карманы из госбюджета и корпоратиных вечеринок!!!Уж больно филя,лолита и прочие "короли,императоры" и прочие мнящие себя элитой легко отделались за свое говенное поведение!!!Воистину пир во время чумы!!!И нужно срочно радикально решать миграционный вопрос!!!А то неграмотные,наглые аульщики и кишлачники со своими выводками уничтожат Россию!!!Идет война не на жизнь,а на смерть,вопрос стоит о существовании страны и россиян!!!Очнитесь уже!!!