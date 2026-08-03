Москвичи выбирают детям имена из древнегреческих мифов

В Москве сохраняется интерес к редким именам из древнегреческой мифологии. С начала года в столице родились два Одиссея, а также по одному ребёнку с именами Аид, Дионис, Афродита и Гера, сообщает «Москва 24» со ссылкой на управление ЗАГС.