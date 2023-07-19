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Кирилл Молчанов: Нет предела мерзости западных партнеров

Кирилл Молчанов: Нет предела мерзости западных партнеров

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политэксперта Кирилла Молчанова: США не будут посылать военные корабли для сопровождения коммерческих судов из Украины после разрыва зерновой сделки, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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