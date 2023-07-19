Кирилл Молчанов: Нет предела мерзости западных партнеров

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политэксперта Кирилла Молчанова: США не будут посылать военные корабли для сопровождения коммерческих судов из Украины после разрыва зерновой сделки, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политэксперта Кирилла Молчанова: США не будут посылать военные корабли для сопровождения коммерческих судов из Украины после разрыва зерновой сделки, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
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