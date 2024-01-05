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Макс Ферстаппен: «Хюлькенберг и Магнуссен не идиоты – если болид перегружает шины, ты обречен»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал превосходство своей команды по части работы с резиной и, как следствие, сильнейший темп на гоночных отрезках.

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