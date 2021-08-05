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Чиновники сквозь рекордную инфляцию разглядели снижение стоимости «борщевого набора»

Чиновники сквозь рекордную инфляцию разглядели снижение стоимости «борщевого набора»

В России снижается стоимость «борщевого набора».Как сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, наиболее заметное снижение стоимости наблюдается на фермерских рынках и ярмарках выходного дня, а также у производителей и торговых сетей.

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