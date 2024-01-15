Болгария в учебниках на 180° развернёт роль России в её истории Необходимо очистить болгарские учебники истории от фактов, которые признают положительную роль России в болгарском прошлом.
Необходимо избавиться от позитивной роли России в болгарской истории
Комментарии
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Daddy Bo
Круче поворота "Южного потока" никто ещё себе гадостей не делал, желая выслужиться перед нашими давними врагами. Я всё же полагаю, что "северные потоки" рванули не европейцы, к которым через них должно было идти топливо. Потому, о каком ещё болгарском общенациональном идиотизме можно говорить?
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5 час.
Сергей Читалов
не заводи друзей, не будь никому обязанным, а самое опасное- не допускай , чтобы тебе был кто-то обязан ( считай ,что это потенциальный враг).
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3 час.
алекс кузь
Это все от бога. Он посылает испытания народам и каждому. Все плещутся у тёплого моря, презирают народы живущие в суровых холодах. Дать им свободу выбирать себе противника за свою идею. Тогда им и нужен будет союзник. А кто против - тому война. Для медленных, есть в историческом музее возле кремля картина суровая с видом тризны воинов Святослава по павшим своим товарищам. Пусть платят.
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1 час.
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