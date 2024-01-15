Daddy Bo Круче поворота "Южного потока" никто ещё себе гадостей не делал, желая выслужиться перед нашими давними врагами. Я всё же полагаю, что "северные потоки" рванули не европейцы, к которым через них должно было идти топливо. Потому, о каком ещё болгарском общенациональном идиотизме можно говорить?

Сергей Читалов не заводи друзей, не будь никому обязанным, а самое опасное- не допускай , чтобы тебе был кто-то обязан ( считай ,что это потенциальный враг).