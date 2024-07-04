Построенный в Санкт-Петербурге для ВМФ ледокол "Евпатий Коловрат" передан заказчику

Как информирует ОСК, судно предназначено для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также тушение пожаров на аварийных объектах.
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