АТОР: Turkish Airlines не разрешила троим россиянам вылет в Мексику

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказала трем российским туристам в посадке на рейс. Об этом сообщил гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, передает РИА Новости.
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