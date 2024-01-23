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"Аризона" установила уникальное достижение в НХЛ благодаря автоголу Малкина

"Аризона" установила уникальное достижение в НХЛ благодаря автоголу Малкина

"Аризона Койотс" стала первым клубом в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), кто забросил шайбу при игре в большинстве, не нанеся ни одного броска по воротам соперника во время численного преимущества за матч.

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