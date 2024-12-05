"МВД развалили в пух и прах": Не поменяем министра, будет только хуже

Количество полицейских в России- порядка 935 тысяч человек. А скольуо-же должно быть, для эффективной работы? Для сравнения, в США, С вдвое большим населением, их 740 тысяч. Может проблема не в количестве, а в качестве ? Почему в полицию в России принимают даже ранее судимых? Почему в России у народа уже давно сложилось мнение, что в полицию идут служить те, кто или не умеет, или не желает работать? Так-что, главная проблема отнюдь не в количестве, а в кпчестве работников МВД.

Alex Nемо

Есть такой старый анекдот: приходит хозяин в бордель и спрашивает смотрящего мол почему доходы падают с каждым днём. То ему отвечает что мол сам не понимает. Уже и ремонт провели, и кровати поменял а дела всё никак не улучшаются. Теперь вот решили девиц местами поменять. Хозяин выслушал всё это и говорит - тут нужно не ремонт делать, а бл*дей вместе с тобой менять! Ведь только толку-то что от смены одной бл*ди на другую? Начнём с того что закопаем тебя, да так чтобы все об этом знали - за что закопали!