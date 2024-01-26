Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 897 подписчиков

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Свежие комментарии

  • vitaliy tabachenkov
    Не увидел термин приватизация в первом вопросе, от которой многое скачет. Схватили рухлядь, а что с этим делать не зн...Многокомнатность,...
  • Jubar
    УродыВот зачем укропы ...
  • Терехов Олег
    Ну пидоры бля, как в 1812! мочить сук надо вилами как в 1812Вот зачем укропы ...

Смольянинова обманули со звонком от Ермака, БИ-2 в тюрьме, а Шендерович мухлюет

Смольянинова обманули со звонком от Ермака, БИ-2 в тюрьме, а Шендерович мухлюет

Просто упоительно и уморительно сейчас следить за всеми этими бегунками.

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Комментарии
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лина каюмова
Человек или недочеловек предавший раз-предаст еще не раз. ПРЕДАТЕЛЕЙ НИГДЕ НЕ ЖАЛУЮТ,ИХ ИСПОЛЬЗУЮТ А ПОТОМ УНИЧТАЖАЮТ КАК ОБРАБОТАННЫЙ МАТЕРИАЛ,СМОЛЬЯНИНОВ КОНЕЧНО РЕДКОСТНАЯ ГНИДА,конченная тварь которая конечно,получит по заслугам.РАБОТАЛ,зарабатывал,ЖИЛ В РОССИИ И БЫЛ ВСЕМ ДОВОЛЕН,А ТЕПЕРЬ ГОТОВ СТЕРЕТЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ РОССИЮ И ВСЕХ КТО В НЕЙ Этого выбледка обЯзательно настигнет кара.И НЕПЛОХО БЫЛО БЫ ЕГО СЕМЬЮ ОТСЮДА ГНАТЬ КУДА ПоДАлЬШЕ,И КОНФИСКОВАТЬ У ВСЕХ БЕГЛЕЦОВ И РАЗДАТЬ НУЖДАЮЩИМ,А НУЖДАЮЩИХ В НАШЕЙ СТРАНЕ МНОГО,
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13 час.
J
Jubar
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12 час.
ninikooo Митусова
Не от большого ума эти людишки гадят на все, что было в их жизни хорошего. За морем житье не худо- пусть там и остаются, а здесь нужно конфисковать их имущество и передать средства на нужды СВО, чтобы поскорее победить Нацизм. Так будет справедливо! И не нужно их пускать обратно- это был их осознанный выбор, не дети уже…
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11 час.

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