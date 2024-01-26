Просто упоительно и уморительно сейчас следить за всеми этими бегунками.
Смольянинова обманули со звонком от Ермака, БИ-2 в тюрьме, а Шендерович мухлюет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина каюмова
Человек или недочеловек предавший раз-предаст еще не раз. ПРЕДАТЕЛЕЙ НИГДЕ НЕ ЖАЛУЮТ,ИХ ИСПОЛЬЗУЮТ А ПОТОМ УНИЧТАЖАЮТ КАК ОБРАБОТАННЫЙ МАТЕРИАЛ,СМОЛЬЯНИНОВ КОНЕЧНО РЕДКОСТНАЯ ГНИДА,конченная тварь которая конечно,получит по заслугам.РАБОТАЛ,зарабатывал,ЖИЛ В РОССИИ И БЫЛ ВСЕМ ДОВОЛЕН,А ТЕПЕРЬ ГОТОВ СТЕРЕТЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ РОССИЮ И ВСЕХ КТО В НЕЙ Этого выбледка обЯзательно настигнет кара.И НЕПЛОХО БЫЛО БЫ ЕГО СЕМЬЮ ОТСЮДА ГНАТЬ КУДА ПоДАлЬШЕ,И КОНФИСКОВАТЬ У ВСЕХ БЕГЛЕЦОВ И РАЗДАТЬ НУЖДАЮЩИМ,А НУЖДАЮЩИХ В НАШЕЙ СТРАНЕ МНОГО,
Ответить
13 час.
J
Jubar
Ответить
12 час.
ninikooo Митусова
Не от большого ума эти людишки гадят на все, что было в их жизни хорошего. За морем житье не худо- пусть там и остаются, а здесь нужно конфисковать их имущество и передать средства на нужды СВО, чтобы поскорее победить Нацизм. Так будет справедливо! И не нужно их пускать обратно- это был их осознанный выбор, не дети уже…
Ответить
11 час.
Свежие комментарии