Смольянинова обманули со звонком от Ермака, БИ-2 в тюрьме, а Шендерович мухлюет

лина каюмова

Человек или недочеловек предавший раз-предаст еще не раз. ПРЕДАТЕЛЕЙ НИГДЕ НЕ ЖАЛУЮТ,ИХ ИСПОЛЬЗУЮТ А ПОТОМ УНИЧТАЖАЮТ КАК ОБРАБОТАННЫЙ МАТЕРИАЛ,СМОЛЬЯНИНОВ КОНЕЧНО РЕДКОСТНАЯ ГНИДА,конченная тварь которая конечно,получит по заслугам.РАБОТАЛ,зарабатывал,ЖИЛ В РОССИИ И БЫЛ ВСЕМ ДОВОЛЕН,А ТЕПЕРЬ ГОТОВ СТЕРЕТЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ РОССИЮ И ВСЕХ КТО В НЕЙ Этого выбледка обЯзательно настигнет кара.И НЕПЛОХО БЫЛО БЫ ЕГО СЕМЬЮ ОТСЮДА ГНАТЬ КУДА ПоДАлЬШЕ,И КОНФИСКОВАТЬ У ВСЕХ БЕГЛЕЦОВ И РАЗДАТЬ НУЖДАЮЩИМ,А НУЖДАЮЩИХ В НАШЕЙ СТРАНЕ МНОГО,