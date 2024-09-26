Уличные художники Кургана собрались, чтобы разрисовать здания города. Фото, видео

В Кургане проходит фестиваль стрит-арта, в ходе которого художники украшают стены зданий города. В этом году организаторы фестиваля решили масштабировать проект, впервые приступив к росписи десятиэтажного дома.
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