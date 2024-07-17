Депутат ГД рассказал россиянам, как прожить до 100 лет

В частности, важно радоваться жизни и получать новые впечатления Депутат Госдумы Бадма Башанкаев рассказал "Парламентской газете", как россиянам жить дольше и выполнить поручение президента России Владимира Путина.
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