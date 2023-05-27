Федеральное агентство новостей №1

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Актриса Джейн Фонда пожаловалась на нежелание Роберта Рэдфорда целоваться с ней на съемках

Актриса Джейн Фонда пожаловалась на нежелание Роберта Рэдфорда целоваться с ней на съемках

Американская актриса Джейн Фонда заявила, что ее коллега Роберт Рэдфорд не хотел целоваться с ней на съемках нескольких фильмов.

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