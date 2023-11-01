«Формализация процесса безотносительно конечного результата»: эксперты раскритиковали внедрение ИИ на дорогах

В Новосибирской области столкнулись технологии будущего с формалистскими подходами настоящего. Внедрение технологий искусственного интеллекта для улучшения ситуации на дорогах – это уже не научная фантастика, а требование закона.
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