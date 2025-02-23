В США чиновники решили саботировать приказы Маска

Руководители американских федеральных ведомств решили саботировать приказ главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, велев своим служащим проигнорировать его требование подвести итоги работы за неделю.
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