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Татар-информ

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За прошлый год татарстанцы отдали интернет-мошенникам более 5 млрд рублей

За прошлый год татарстанцы отдали интернет-мошенникам более 5 млрд рублей

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ» В прошлом году интернет-мошенники украли у татарстанцев около 5 млрд рублей, а количество преступлений с использованием информационных технологий выросло на 20,8%, по сравнению с 2023 годом.

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