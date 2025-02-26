За прошлый год татарстанцы отдали интернет-мошенникам более 5 млрд рублей

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ» В прошлом году интернет-мошенники украли у татарстанцев около 5 млрд рублей, а количество преступлений с использованием информационных технологий выросло на 20,8%, по сравнению с 2023 годом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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