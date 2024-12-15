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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шакил О’Нил, Стеф Карри, Джейлен Браун и Грэйди Дик – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool

Главными героями рубрики курьезных моментов на этой неделе стали Шакил О’Нил, Стеф Карри («Голден Стэйт»), Джейлен Браун («Бостон») и Грэйди Дик («Торонто»).

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