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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вендел о 5 ассистах Глушенкову в 3 матчах: «Не ожидал такого! Максим отлично двигается и всегда оказывается в нужном месте» 

Вендел о 5 ассистах Глушенкову в 3 матчах: «Не ожидал такого! Максим отлично двигается и всегда оказывается в нужном месте» 

В 3 играх сезона бразильский хавбек «Зенита» сделал 5 голевых пасов, все – Глушенкову. – О вашей связке с Максимом Глушенковым скоро начнут слагать легенды.

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