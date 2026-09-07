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Сотрудники Госавтоинспекции оказали экстренную помощь пострадавшим в ДТП на трассе Р-23

В Лужском районе Ленинградской области сотрудники специализированного батальона № 2 Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) оказали экстренную помощь участникам дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на федеральной трассе Р-23.

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