Сотрудники Госавтоинспекции оказали экстренную помощь пострадавшим в ДТП на трассе Р-23

В Лужском районе Ленинградской области сотрудники специализированного батальона № 2 Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) оказали экстренную помощь участникам дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на федеральной трассе Р-23.
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