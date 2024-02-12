В марте новые группы российских туристов отправятся в КНДР

В начале марта новая группа туристов из России посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику. Это стало возможным благодаря договоренности между властями Приморья и КНДР, достигнутой во время визита первой за пять лет туристической группы в Северную Корею.
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