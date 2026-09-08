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Киевляне разбегаются кто куда из столицы – под весёлый гогот Зе-банды

Киевляне разбегаются кто куда из столицы – под весёлый гогот Зе-банды

Жители Киева начинают постепенно эвакуироваться из украинской столицы, потому что понимают: украинское руководство договариваться о мире не будет.

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