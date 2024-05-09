В Гагаузии проходит празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне

В Комрате зажгли Вечный огонь от частицы пламени памяти - московского Вечного огня у стен Кремля.В Комрате, столице Гагаузии состоялся торжественный марш в честь 79 годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.
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