Кино: Обожает русские сказки, выучил русский язык для съёмок, скрывает личную жизнь: кто он - «великолепный Воланд» немец Аугуст Диль

Немецкий актер Аугуст Диль 15 лет назад покорил Голливуд, снявшись в картине Тарантино «Бесславные ублюдки», а в этом году в его игру влюбились и российские зрители, которые высоко оценили его перевоплощение в Воланда в новой экранизации романа «Мастер и Маргарита».