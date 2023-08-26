Минэнерго оценивает методы борьбы с «серым экспортом» топлива Наталья МарковаНа данный момент Министерство энергетики Российской Федерации активно обсуждает 2 возможных сценария для предотвращения незаконного «серого экспорта» топлива из страны.
Минэнерго оценивает методы борьбы с «серым экспортом» топлива Наталья МарковаНа данный момент Министерство энергетики Российской Федерации активно обсуждает 2 возможных сценария для предотвращения незаконного «серого экспорта» топлива из страны.
Свежие комментарии