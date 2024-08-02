В регионах будут создавать комиссии для борьбы с долгами по зарплате

Борьбой с задолженностью по зарплате займутся специальные межведомственные комиссии субъектов РФ. Такой закон, внесенный группой парламентариев во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, сенаторы одобрили 2 августа.
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