В регионах будут создавать комиссии для борьбы с долгами по зарплате

Борьбой с задолженностью по зарплате займутся специальные межведомственные комиссии субъектов РФ. Такой закон, внесенный группой парламентариев во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, сенаторы одобрили 2 августа.