Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 нелепых жалоб клиентов, когда сотрудники не знали, смеяться или плакать

15 нелепых жалоб клиентов, когда сотрудники не знали, смеяться или плакать

Многие, кажется, совершенно неправильно понимают фразу «клиент всегда прав». Для некоторых она звучит как разрешение требовать чего угодно и вести себя так, будто сотрудники обязаны исполнять любые их желания, даже самые абсурдные.

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