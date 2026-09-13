15 нелепых жалоб клиентов, когда сотрудники не знали, смеяться или плакать

Многие, кажется, совершенно неправильно понимают фразу «клиент всегда прав». Для некоторых она звучит как разрешение требовать чего угодно и вести себя так, будто сотрудники обязаны исполнять любые их желания, даже самые абсурдные.
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