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Карлос Сайнс: «Удивлен, что у руководящего органа нет полномочий действовать в случае форс-мажорных обстоятельств. Ожидал от «Ф-1» большего»

Пилот «Феррари» признал, что остался разочарован такой позицией «Формулы-1» и ФИА. Сайнс попал в аварию, когда его машина оказалась повреждена отсоединившейся крышкой канализационного люка.

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