Мировое обозрение

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Байден вновь оступился на трапе самолета

Байден вновь оступился на трапе самолета

Это произошло тогда, когда он отправлялся на Саммит Америк Американские телеканалы распространили видео, на котором Байден спотыкаясь поднимается по трапу самолета.

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