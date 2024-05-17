США: Китай «не может иметь и то, и другое» с Россией и Западом

Соединенные Штаты заявили, что президент Китая Си Цзиньпин не может одновременно улучшить отношения с Западом и поддержать Россию после того, как он пообещал укрепить отношения со своим коллегой Владимиром Путиным.
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