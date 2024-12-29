Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец в Тбилиси6 опубликованы кадры

Экс-президент решила не вступать в открытую конфронтацию с новыми властями Грузии.Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили всё же покинула президентский дворец в Тбилиси, хотя ранее не раз заявляла, что не планирует этого делать, не признавая легитимность выборов и избрания Михаила Кавелашвили.
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