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Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец в Тбилиси6 опубликованы кадры

Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец в Тбилиси6 опубликованы кадры

Экс-президент решила не вступать в открытую конфронтацию с новыми властями Грузии.Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили всё же покинула президентский дворец в Тбилиси, хотя ранее не раз заявляла, что не планирует этого делать, не признавая легитимность выборов и избрания Михаила Кавелашвили.

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