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Молодой гаишник остановил катафалк на дороге и приказал открыть гроб для проверки. От увиденного младший лейтенант чуть не поседел …

Молодой гаишник остановил катафалк на дороге и приказал открыть гроб для проверки. От увиденного младший лейтенант чуть не поседел …

Эта история приключилась с младшим лейтенантом милиции Антоном. В нем отвага и смелость чудесным образом сочетается с такими качествами, как доброта и отзывчивость.

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