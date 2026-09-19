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Ширер про 0:3 «Арсенала»: «Брайтон» просто уничтожил их, они должны были забить 6-7 мячей. Прессинг работал идеально, они делали это командой, а не поодиночке»

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер похвалил игру «Брайтона» в матче с « Арсеналом » (3:0) в 5-м туре АПЛ .

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