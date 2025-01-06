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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станос о конкуренции в Медиалиге: «Lit Energy – команда на один сезон, должна была развалиться. Но пока развалились только не разваливаемые 2Drots»

«Тему обсуждали: «Почему у Lit Energy ролики выходят реже, чем у других?» А в чем мотивация делать Мише их чаще? Ролики полностью без рекламы, исключительно на личном желании развивать команду.

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