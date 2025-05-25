Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 25 мая поделился подробностями."Поступают от вас обращения, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах «затирают» религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение.
С «крестопадом» будет покончено: ГД готовит законопроект о защите религиозных символов
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Хаха, а кто кресты убирал? Те же верующие. Атеистам нет дела до крестов и полумесяцев, есть они на гербах и документах, пусть будут. Они нам не мешают
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6 час.
ninikooo Митусова
Наконец- то, до Госдумы « дошло-« не прошло и нескольких лет. Исламисты готовили « место для своих полумесяцев»?!
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6 час.
Александр Веревкин
Для чего нужны депутаты? Для того чтобы жизнь была абсурдом и чтобы жрать всё на своём пути. Сначала эта нежить создаёт проблему, высосет из пальца, да хоть из куска бордюрной собячьей плитки, а потом сочинит законопроект - и, таки решит эту проблему! Вот и вся их работа!
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6 час.
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