С «крестопадом» будет покончено: ГД готовит законопроект о защите религиозных символов

Хаха, а кто кресты убирал? Те же верующие. Атеистам нет дела до крестов и полумесяцев, есть они на гербах и документах, пусть будут. Они нам не мешают

Наконец- то, до Госдумы « дошло-« не прошло и нескольких лет. Исламисты готовили « место для своих полумесяцев»?!

Александр Веревкин

Для чего нужны депутаты? Для того чтобы жизнь была абсурдом и чтобы жрать всё на своём пути. Сначала эта нежить создаёт проблему, высосет из пальца, да хоть из куска бордюрной собячьей плитки, а потом сочинит законопроект - и, таки решит эту проблему! Вот и вся их работа!