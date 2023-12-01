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28 новых автобусов передали крымским школам

28 новых автобусов передали крымским школам

28 автобусов передали крымским школам. Новые автобусы, приобретенные за счет средств федерального бюджета, отправятся в Симферопольский, Нижнегорский, Красногвардейский, Джанкойский и другие районы полуострова, сообщает корреспондент "Вести Крым" Существуют определенные требования к автобусу для группы школьников.

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